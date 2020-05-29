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مدير صحة الكرخ يصدر توضيحا بشأن المتداول عن مستشفى اليرموك


اصدر مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن ما يتم تداوله عن مستشفى اليرموك التعليمي بايام وباء فيروس كورونا.

وقال الحجامي في بيان ، "مستشفى اليرموك التعليمي واحد من اكبر المستشفيات في العراق بسعة ٩٩٦ سريرًا يظم معظم الاختصاصات الطبية وفيه كثير من المراكز التخصصية و هو مستشفى تعليمي للدراسات الطبية الأولية والعليا و حاله حال كل المستشفيات الأخرى فيه ردهة وبائية صغيرة بستة عشر سريرًا فقط موجودة منذ ان تأسس المستشفى تقريباً وتدخلها باستمرار كل أنواع الأمراض المعدية مثل التهاب السحايا والإنفلونزا الوبائية والتهاب الكبد الفيروسي ...الخ".

واضاف،لا يوجد اي تغيير في هيكلية المستشفى وقد اتخذت الدائرة قراراً منذ عدة أسابيع بعدم تحويل مستشفيات اليرموك والكاظمية و الطفل المركزي والكرخ للولادة الى مستشفيات عزل باي حال من الأحوال".

وتابع، "نحن نعيش أزمة وحرب قاسية مع مرض لا يعرف الرحمة و نذرنا أنفسنا للقتال حتى النهاية واقسمنا أما ان نقضي على المرض او يقضي علينا و لم نحنث باليمين الذي اقسمنا عليه في يوم تخرجنا بكل عناويننا الوظيفية، وأنا اعلم علم اليقين ان الجميع سوف يخوضون هذه المنازلة حتى النهاية ومن دب في نفسه الخوف و يود التخلي عن خدمة أهله و وطنه فسوف يمنح اجازة طويلة حتى تضع هذه الحرب أوزارها من غير ان ينقص من حقوقه شي ويبقى المواطن هو من يميز بين من ضحى من اجله و بين من خذله".

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مدير صحة الكرخ يصدر توضيحا بشأن المتداول عن مستشفى اليرموك
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