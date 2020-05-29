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كربلاء تسجل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا


سجلت محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، عشر اصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي إن صحة محافظة كربلاء سجلت، اليوم، 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد ظهور نتائج فحص المختبرات، ليرتفع عدد الاصابات بالفيروس في المحافظة الى 35 حالة خلال 24 ساعة".

وشدد المصدر، على ضرورة "توعية الاهالي والاستجابة للاجراءات المتخذة لمواجهة المرض وعدم التهاون مع الامر".

وكانت كربلاء قد اعلنت، امس الخميس، تسجيل 25 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، امس الخميس، عن قفزة كبيرة باعداد الاصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مشيرة الى تسجيل ٣٢٢ إصابة كانت حصة كربلاء منها 22 حالة اصابة.

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