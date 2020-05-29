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بابل تسجل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا


اعلنت محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال محافظ بابل وكالة حسن منديل، إن المحافظة سجلت اليوم، ثلاث حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا".

واوضح منديل، أن "إحدى الحالات في قضاء المسيب والمتبقية في قضاء المحاويل".

وكان منديل قد اعلن مساء امس الخميس، تسجيل خمس اصابات جديدة لملامسين ثلاثة منهم في قضاء المسيب، واثنان في ناحية الامام.

وشدد محافظ بابل على ضرورة الالتزام بحظر التجول والاجراءات الوقائية، كما وجه دعوة الى "المشككين" بوجود الفيروس الى مرافقته وزيارة المستشفيات .

وبتسجيل الاصابات الثلاث اليوم، يكون عدد الراقدين في مستشفيات المحافظة 38 حالة مؤكدة.

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