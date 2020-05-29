نينوى تزف بشرى سارة الى الاهالي تخص اصابات فيروس كورونا

أعنت دائرة صحة نينوى، اليوم الجمعة، خلو المحافظة من اية اصابات بفيروس كورونا، مؤكدة سلامة نتائج جميع الاصابات التي اعلنت مؤخرا باستثناء حالة واحدة نقلت الى العاصمة بغداد.

وقال مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي في بيان "جميع الفحوصات التي اجريت ٩٣ فحصا ومنها المصابين سابقا من منطقة الكلوات والطفلة المعاقة في م. موصل العام وجميع الحالات المشكوك فيها والملامسة ظهرت سالبه للتو، ماعدا حاله واحدة فقط لمنتسب ملامس لزميله في المعسكر وهي الحالة التي نقلت الى بغداد فكانت فقط موجبة".

واضاف الطائي، أن "في الساعة الرابعة فجرا قمت بتأكيد الفحوصات، فألف تحية وتقدير للأبطال وتستحق الموصل واهلها ان نضحي بالغالي والنفيس لأجلها وسننتصر".