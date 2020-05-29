الأخبار

الحشد الشعبي يعلن السيطرة على اكبر معقل لداعش الارهابي لم تدخله القوات الامنية منذ 15 عاما في ديالى


افاد مصدر امني بمقتل احد عناصر داعش الارهابي وتدمير مضافة جنوبي ناحية كنعان 18 كم شرق بعقوبة، فيما اكد الحشد الشعبي السيطرة على اخطر المناطق الساخنة في حوض حمرين شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر، إن قوات مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وخلال عملية نوعية تمكنت من قتل احد عناصر داعش الارهابي وتدمير مضافة للتنظيم جنوبي ناحية كنعان، مبيناً أن العملية تمت وفق معلومات وملاحقة استخبارية دقيقة“.

واضاف أن القوات المشتركة تمكنت من تمشيط مساحات شاسعة في محيط ناحية كنعان بحثا عن اوكار وبؤر لعناصر داعش الارهابي ، مبيناً أن العملية وقائية لمنع عناصر داعش من شن أي هجمات تطال القطعات الامنية“.

وفي سياق متصل كشف مسؤول اعلام الحشد الشعبي في ديالى صادق الحسيني السيطرة على ”اكبر“ معقل لداعش في حوض ومحيط بحيرة حمرين.

وذكر الحسيني ان قوات الحشد الشعبي وخلال عملياتها النوعية والاستباقية وبدعم من القوات الامنية والطيران الحربي تمكنت من فرض السيطرة على معاقل لداعش الارهابي لم تدخلها القوات الامنية منذ 15 عاما وكانت معامل وورش للتفخيخ وصناعة العبوات الناسفة معتبرا حوض حمرين مؤمن بالكامل حاليا.

وكشف الحسيني عن عمليات استباقية في حاوي العظيم  الحدودي بين ديالى وصلاح الدين اسهمت بقطع ممرات تسلل عناصر داعش وقتل ما يسمى "والي حاوي العظيم" وتدمير مضافة كبيرة تحوي اسلحة ومتفجرات ومعدات حربية.

وفي كركوك قال مصدر من للواء ١٦ في حشد الشعبي  انه تم اعتقال ٤ ارهابيين من داعش في عملية امنية جنوب غرب مدينة كركوك العملية بالاشتراك مع قوات امنية الاستخبارات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النائب عن العصائب حسن سالم يستنكر استخدام القوة ضد المتظاهريين في امريكا
الحشد الشعبي يعلن السيطرة على اكبر معقل لداعش الارهابي لم تدخله القوات الامنية منذ 15 عاما في ديالى
رئيس حكومة إقليم كوردستان يصدر بياناً بشأن مخاطر ارتفاع إصابات كورونا
وائل عبد اللطيف: الحكومة العراقية اغلقت الكثير من الملفات ومنها ملف القادة الشهداء
الحشد الشعبي يشرع بعملية عسكرية لملاحقة فلول داعش الارهابي بنينوى
خبير قانوني يوضح صلاحية صالح والكاظمي في حل البرلمان
الاطاحة بخلية نائمة مرتبطة بداعش تروم تنفيذ تفجيرات ببعقوبة
الاستخبارات العسكرية : اعتقال داعشي اثناء عودته الى الانبار
محافظ بابل يخاطب المشككين بوجود كورونا ويؤكد: هناك تهاون بتنفيذ الحجر الصحي
مقتل الارهابي أبو علي البغدادي الملقب بـ"أبو علي العزاوي" بغارة في دير الزور السورية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 315.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك