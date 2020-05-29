وائل عبد اللطيف: الحكومة العراقية اغلقت الكثير من الملفات ومنها ملف القادة الشهداء

اتهم الوزير الأسبق، وائل عبد اللطيف، الجمعة، الحكومة العراقية باغلاق واهمال الكثير من الملفات ومنها ملف القادة الشهداء.

وقال عبد الطيف في تصريح متلفز ان ” “على وزارة الخارجية التحرك للمطالبة بحق الشهيد القائد ابو مهدي المهندس وباقي الشهداء”.

وأضاف أن، “الحكومة العراقية غير جادة في المطالبة بحقوق الشهداء وأخذ حقوقهم وقامت بإغلاق ملفاتهم”.

الى ذلك حدد عبد اللطيف عددا من الصفات التي يجب ان تتوفر بالمرشح لوزارة النفط في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبينا ان من يتسنم حقيبة النفط يجب ان يمتلك علاقات واسعة مع الدول المصدرة للنفط”.