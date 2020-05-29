الحشد الشعبي يشرع بعملية عسكرية لملاحقة فلول داعش الارهابي بنينوى

شرعت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، الجمعة، بعملية عسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي في المحافظة.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان “قيادة عمليات نينوى للحشد اطلقت عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لملاحقة فلول داعش في المحافظة".

وتنفذ عمليات الحشد في نينوى بين الحين والآخر عمليات أمنية لملاحقة خلايا داعش الارهابي في المناطق الرخوة امنيا في المحافظة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم من تعرضات داعش