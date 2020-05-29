الاطاحة بخلية نائمة مرتبطة بداعش تروم تنفيذ تفجيرات ببعقوبة

اعلن مدير استخبارات ومكافحة الارهاب في ديالى العميد علي السوداني، الخميس، عن الاطاحة بخلية نائمة مرتبطة بداعش الارهابي كانت على وشك تنفيذ تفجيرات ببعقوبة.

وقال السوداني في حديث صحفي ان “استخبارات ومكافحة ارهاب ديالى نفذت عملية نوعية قرب بعقوبة ونجحت من تفكيك خلية نائمة مرتبطة بداعش الارهابي تتالف من 4 عناصر كانت على وشك تنفيذ تفجيرات في بعقوبة”.

واضاف السوداني، ان “العملية كانت نوعية وتمت بجهد استخباري مميز من خلال المتابعة والرصد قبل اعطاء الضوء الاخضر بالاعتقال”.

وكانت الاجهزة الاستخبارية في ديالى فككت العديد من شبكات داعش الارهابي النائمة بعمليات نوعية جرت خلال الاشهر الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.