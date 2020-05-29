الاستخبارات العسكرية : اعتقال داعشي اثناء عودته الى الانبار

اعلن مصدر امني في شعبة الاستخبارات العسكرية ،الخميس، عن اعتقال احد عناصر مجرمي داعش بعملية امنية استباقية شمالي مدينة الرمادي .

وقال المصدر ان” قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع لواء المشاة 30 شرعت بحمة تفتيش استهدفت منطقة البو فراج شمالي مدينة الرمادي ، تمكنت من خلال من اعتقال احد عناصر التنظيم الاجرامي حال قدومه من سوريا باتجاه المنطقة المستهدفة “.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان” القوات الامنية اغلقت كافة الطرق المؤدية الى المكان المستهدف وقامت باعتقال المطلوب الذي شارك بمعارك الباغوز السورية مع عناصر التنظيم الاجرامي”.

وتابع، ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز القريبة للتحقيق معه ومعرفة التفاصيل عن التهم الموجة ضده، مؤكدا ان المعتقل مطلوب وفق المادة 4 ارهاب”.