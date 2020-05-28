مقتل الارهابي أبو علي البغدادي الملقب بـ"أبو علي العزاوي" بغارة في دير الزور السورية

افاد مصدر عسكري عراقي بمقتل احد الارهابيين القياديين في داعش الارهابي خلال ضربة جوية في دير الزور بسوريا

واوضح المصدر الامني ان الارهابي أبو علي البغدادي الملقب بـ"أبو علي العزاوي" قد قتل بغارة في دير الزور السورية

واضاف ان الارهابي العزاوي كان الأمير العسكري في "كتيبة كواسر الأنبار" بداعش الارهابي وكان أيضاً "الأمير الأمني في ولاية بغداد"

وتابع ان الارهابي العزاوي قتل بضربة جوية في مضافة تعرف بـ"دار الزهور" ويتوقع أن قيادياً آخر بداعش قتل معه