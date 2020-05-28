محكمة تحقيق الكرخ تصدق أقوال متهم بحرق وجه امرأة بمادة التيزاب

اعلن مجلس القضاء الاعلى، الخميس، عن تصديق محكمة تحقيق الكرخ أقوال متهم بحرق وجه امرأة بمادة التيزاب.
وقال المجلس في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ صدقت أقوال المتهم بحرق وجه وجسد امرأة في منزلها وقيامه بالهرب"، موضحاً أن "القوات الأمنية القت القبض على المتهم بجريمة الاعتداء على امرأة في منزلها بمنطقة الغزالية عبر حرق وجهها وجسدها بمادة التيزاب وهروبه".
واضاف البيان أن "المتهم اعترف بجريمته لقاضي التحقيق وقد اجرت المحكمة كشف الدلالة على الجريمة تمهيداً لاحالة المتهم على المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".
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