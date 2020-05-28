غلق قضاء سوق الشيوخ في ذي قار بالكامل وحجر المناطق المصابة

افاد مصدر صحفي في ذي قار، اليوم الخميس، بعزل سوق الشيوخ بالكامل وحجر المناطق المصابة بفيروس كورونا بالكامل بعد ثبوت 20 اصابة جديدة.

وقال المصدر إن بعد ثبوت 20 اصابة في قضاء سوق الشيوخ التابع الى محافظة ذي قار وجه قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج بغلق القضاء بالكامل وعزل المناطق الموبوئة عن مركز المدينة.

واضاف أن الاصابات الكلية الآن 26 اصابة، اربعة اعلنتها الوزارة و22 اكتشفت قبل قليل اعلمتنا بها مصادر طبية، وستعلن بالموقف الوبائي غدا.