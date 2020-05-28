الحشد الشعبي يغلق اخر ممرات تسلل داعش الارهابي بين ديالى وصلاح الدين

اعلن القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الخميس، عن اغلاق اخر ممرات تسلل داعش على الحدود بين ديالى وصلاح الدين.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان “ الحشد الشعبي اعتمد مؤخرا ستراتيجية انتشار جديدة ضمن المناطق الموكلة اليه على الحدود بين ديالى وصلاح الدين في حاوي العظيم والقرى القريبة منه ونجح من خلال نشر نقاط المرابطة وكاميرات المراقبة من اغلاق اخر ممرات تسلل داعش الارهابي من صلاح الدين صوب المحافظة”.

واضاف الحسيني، ان “ الحشد الشعبي ينتشر حاليا على مساحة 5 كم في حاوي العظيم والتي كانت من اخطر واكثر المناطق سخونة بسبب نشاط داعش وتكرار تسلله منها مؤكدا بان قاطع الحشد الشعبي بات مؤمن بالكامل والتسلل من خلالها صعب للغاية”.

واشار الحسيني الى ان “لواء قتالي منن الحشد الشعبي ينتشر حاليا بين ديالى وصلاح الدين ضمن مناطق متداخلة جغرافية ومعقدة للغاية في اطار تقديم العون والاسناد للاهالي في القرى المحررة في مواجهة داعش الارهابي”.

وتعد الحدود بين ديالى وصلاح الدين من المناطق الخطيرة التي تشهد خروقات بين فترة واخرى بسبب نشاط داعش الارهابي في القرى المهجورة ضمن حدود صلاح الدين.