مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين بالسرقة

اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاربعاء، عن اعتقالها اثنين من المتهمين بسرقة مبالغ مالية مع مخشلات ذهبية اخرى جنوبي بغداد.

وقالت المديرية في بيان ان “قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة اجرام (النهروان) القت القبض على متهم مطلوب عن جريمة سرقة دار شرق العاصمة بغداد ، حيث قام بسرقة مبلغ 28 مليون دينار عراقي مع مخشلات ذهبية اخرى) فتم القبض عليه وتوقيفه وفق احكام المادة (٤٤٤) ق.ع.

واضاف ان ” قوة من مكتب مكافحة اجرام (الكاظمية) قامت بالقاء القبض على متهم قام بسرقة مسدس شخصي من احد الاشخاص و تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة (٤٤٦) ق.ع