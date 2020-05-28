الحشد يعثر على كدس عتاد وسلاح غرب سامراء

عثرت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الخميس، على كدس عتاد وسلاح تابع لتنظيم داعش الاٍرهابي خلال عملية دهم وتفتيش في عدة مناطق غرب سامراء.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن “قوة مشتركة من طوارئ اللواء ٣١٤ والحركات والإستخبارات والإسناد وطوارئ العمليات بالإضافة الى قوة من الشرطة الاتحادية نفذت عملية دهم وتفتيش بناء على معلومات استخباراتية في مناطق وادي برير ووادي الخشب وعين الفرس ووادي شريخ وبعض الوديان المحاذية لبحيرة الثرثار غرب مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية”.

وأضاف البيان، أن “العملية اسفرت عن العثور على كدس عتاد وأسلحة تابعة لتنظيم داعش الاٍرهابي يضم عبوات ناسفة وأسلحة خفيفة تم تفجيرها بشكل آمن”.