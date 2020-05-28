رزيج: اعتقال احد ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية في الرمادي

اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج ،الاربعاء، عن اعتقال احد ابرز مروجي الحبوب المخدرة بعملية امنية استباقية في مدينة الرمادي .

وقال رزيج في تصريح صحفي ان” قوة من قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والتداول والتعاطي بالحبوب والسموم المخدرة في منطقة حي التأميم جنوبي مدينة الرمادي “.

وأضاف ان” القوة طوقت مكان الحادث وتمكنت من مطاردة المطلوب واعتقاله في منطقة الصوفية شرقي مدينة الرمادي وبحوزته (440) حبة مخدرة ،

مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية لتحقيق معه ومعرفة المزيد عن بقية مروجي ومتعاطي السموم ، موضحا ان” ضابط التحقيق احال المعتقل الى المحاكم المختص وفق المادة 28 اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية “.

يشار الى ان قيادة شرطة الانبار شددت من اجراءاتها الامنية لمحاربة هذه الظاهرة وتمكنت من اعتقال عدد كبير من تجار ومروجي الحبوب المخدرة واحالتهم الى المحاكم المختصة “