وزير الصناعة يتعهد من الموصل باعادة بناء مصانع العراق خلال اشهر

تعهد وزير الصناعة والمعادن خلال زيارته، اليوم الخميس، مدينة الموصل، باعادة بناء وتأهيل جميع مصانع العراق خلال الاشهر المقبلة.

وقال الوزير منهل عزيز في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، عقب زيارته الموصل، بحضور عدد من مسؤولي المحافظة، إن "الوزارة الجديدة متعاونة ومتكاتفة من أجل اعادة بناء العراق ككُل"، مؤكدا أن "الموصل بحدقات عيوننا والعراق في قلوبنا" وفق تعبيره.

واضاف عزيز، "سنعمل على إعادة إعمار العراق كما كان وافضل"، مشددا على ضرورة "التكاتف في المرحلة القادمة" التي وصفها بانها "خطيرة جدًا".

وأوضح وزير الصناعة، أن "الأشهر القادمة ستكون لاعادة بناء وتأهيل كل المصانع"، مشيرا الى أن "مصانع العراق كان لها دور بفترات زمن طويلة، وكان لها دور ايضا في الدخل القومي العراقي".

وتابع قائلا، أن "عملنا هو من سيتكلم، فلا نُريد أن نُكثر الوعود"، مضيفا القول "تأكدوا بأن الصناعة ستكون بمجال مُشرق قريبًا جدًا".