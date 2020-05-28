صحة النجف تطالب باجراءات وترفع تسع توصيات الى خلية الازمة

أعلن مدير عام دائرة صحة النجف رضوان الكندي، اليوم الخميس، عن رفع دائرته مجموعة توصيات الى خلية الازمة في المحافظة بينها غلق المحافظة بشكل كامل، مطالبا بضرورة اتخاذ "اجراءات سريعة".

وقال الكندي، في بيان "اننا كدائرة صحة النجف لم ولن نتنصل ولن نتخلى عن مسؤلياتنا"، مبينا أنه "تقرر رفع توصيات الى اجتماع خلية ازمة المحافظة المؤمل انعقاده اليوم الخميس 28/5/2020 ".

وبحسب الكندي فأن التوصيات التي رفعت الى خلية الازمة كانت مجملة بالنقاط التسع الاتية:

1. اعادة العمل بأجراءات حظر التجوال من الساعة 8 مساءا الى الساعة 7 صباحا.

2. غلق المحافظة بشكل كامل وفعلي مع المحافظات المجاورة .

3. غلق المقاهي والكوفي شوبات والملاعب والقاعات الرياضية وقاعات المناسبات والمسابح واقتصار عمل المطاعم على خدمات التوصيل (الدلفري) والسفري مع التزام العاملين فيها بالضوابط الصحية (ارتداء الكفوف والكمامات والتباعد الاجتماعي )

4. يكون الدوام بنسبة 25 % لدوائر الدولة والعتبات المقدسة ماعدى القوات الامنية والصحة وتنظيم مراجعة المواطنين للدوائر بما يضمن الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتفعيل قرارات خلية ازمة المحافظة بمحاسبة مدراء الدوائر المخالفة .

5. تفعيل قرار منح اجازة اجبارية للموظفات الحوامل .

6. تحديد عدد الاشخاص المرافقين للجنائز الوافدة للمحافظة بخمسة اشخاص فقط.

7. تنظيم زيارات ذوي الموقوفين في قيادة الشرطة لمنع الاكتظاظ والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

8. فرض غرامة 50 الف دينار على من يخالف التعليمات الصحية في الاماكن العامة وداخل الدوائر للحث على ارتداء الكمامات و الكفوف والتباعد الاجتماعي .

9. التريث بأعادة فتح الجوامع والمساجد وتفعيل العمل بالقرارات السابقة بمنع اقامة الفواتح ومجالس العزاء والمناسبات الدينية والاجتماعية وتكليف المخاتير بمتابعتها والتبليغ عنها كل في منطقته.