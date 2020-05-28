شفاء ٣٩ مصابا بفيروس كورونا في بغداد

أعلنت مدينة الطب في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، عن تماثل ٣٩ مصابا بفيروس كورنا الى الشفاء التام.

وقالت ادائة المدينة الطبية في بيان مقتضب، إن "٣٩ مصابا ب‍فيروس كورونا تماثلوا الى الشفاء التام خلال اليومين الماضيين".

وأوضحت أن "المتعافين خرجوا من مركز الشفاء التخصصي بعد تماثلهم للشفاء التام".

ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 5135 إصابة، بينها 2904 حالة شفاء، و175 وفاة، بحسب آخر إحصائية ل‍وزارة الصحة أصدرتها أمس الأربعاء.