إصابتان جديدتان بكورونا في النجف

أعلن محافظ النجف رئيس خلية الأزمة بالمحافظة لؤي الياسري، الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا.

وقال الياسري في بيان إن "النجف سجلت إصابتين بالفايروس لهذا اليوم الخميس"، مشيراً إلى "تسجيل 5 إصابات، وشفاء 6 حالات ومغادرتهم المستشفى أمس".

ودعا الياسري أهالي النجف، إلى "الالتزام بقرارات خلية الأزمة للحد من انتشار الوباء وهي من مسؤولية الجميع، والالتزام أيضاً بالتوصيات الصادرة من قبل فرقنا الصحية للخلاص نهائياً من الجائحة".

ويبلغ إجمالي الإصابات بفايروس كورونا في العراق 5135 إصابة، بينها 2904 حالة شفاء، و175 وفاة، بحسب آخر إحصائية ل‍وزارة الصحة أصدرتها أمس الأربعاء.