الديوانية تصدر بيانا بعد تسجيل 12 اصابة بكورونا

اصدرت محافظة الديوانية، الخميس، بيانا بعد تسجيل 12 اصابة بكورونا.

وقال رئيس خلية الأزمة محافظ الديوانية زهير علي الشعلان في بيان ان "صحة الديوانية سجلت إصابة ١١ مواطنا خلال الايام الخمسة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الاصابات ب‍فيروس كورونا المستجد الى ٢٣ حالة في الديوانية اضافة الى إصابتين لمواطنين من الديوانية في النجف وكربلاء".

ودعا "المواطنين كافة الى الالتزام بمقررات الخلية والحفاظ على التباعد الاحترازي والاجراءات الوقائية لضمان سلامتهم"،

مطالبا "الاجهزة الامنية والكوادر الصحية والمؤسسات الإعلامية بتوحيد الجهود ورص الصفوف للعودة الى ما كانت عليه المحافظة خلال اكثر من شهر بعدم تسجيلها لاي إصابة بالفيروس، املا في الخلاص منه بشكل نهائي".