صحة الكرخ: الاصابات الـ111 التي سجلت اليوم من هذه المناطق

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، عن الموقف الوبائي مع تفاصيل الإصابات المسجلة في مستشفياتها بمرض بفايروس كورونا اليوم والبالغة 111 اصابة.
- حي السلام / ٧ اصابات
- العطيفية/ ٢ اصابة
- الخضراء/ ١ اصابة
- حي السلام/ ٣ اصابات
- الكاظمية/ ٩ اصابات
- الحرية/ ٤ اصابات
- الشعلة/ ١٢ اصابات
- الحارثية/ ١ اصابة
- المنصور / ٤ اصابات
- الدورة/ ٥ اصابات
- حي العامل/ ٤ اصابات
- ابو غريب/ ١٤ اصابات
- اليرموك/ ٢ اصابات
- حي الجهاد/ ٣ اصابات
- حي الجامعة/١ اصابة
- ابو دشير/ ١ اصاب
- الشرطة الرابعة / ٥ اصابات
- الطارمية/ ١ اصابة
- حي الفرات/ ٤ اصابات
- الداوودي/ ١ اصابة
- الوشاش/ ٢ اصابات
- علي الصالح/١ اصابة
- حي الاساتذة/٨ اصابات
- الري/ ٥ اصابات
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