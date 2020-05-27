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صحة الكرخ: الاصابات الـ111 التي سجلت اليوم من هذه المناطق


اعلنت دائرة صحة الكرخ، الاربعاء، عن الموقف الوبائي مع تفاصيل الإصابات المسجلة في مستشفياتها بمرض بفايروس كورونا اليوم والبالغة 111 اصابة.

- حي السلام / ٧ اصابات

- العطيفية/ ٢ اصابة

- الخضراء/ ١ اصابة

- حي السلام/ ٣ اصابات 

- الكاظمية/ ٩ اصابات

- الحرية/ ٤ اصابات

- الشعلة/ ١٢ اصابات

- الحارثية/ ١ اصابة

- المنصور / ٤ اصابات

- الدورة/ ٥ اصابات

- حي العامل/ ٤ اصابات

- ابو غريب/ ١٤ اصابات

- اليرموك/ ٢ اصابات

- حي الجهاد/ ٣ اصابات

- حي الجامعة/١ اصابة

- ابو دشير/ ١ اصاب

- الشرطة الرابعة / ٥ اصابات 

- الطارمية/ ١ اصابة

- حي الفرات/ ٤ اصابات

- الداوودي/ ١ اصابة

- الوشاش/ ٢ اصابات

- علي الصالح/١ اصابة

- حي الاساتذة/٨ اصابات

- الري/ ٥ اصابات

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