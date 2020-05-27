المتحدث باسم القائد العام ينفي انباء وفاة قائد عمليات بغداد السابق

نفى المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، الاربعاء، انباء وفاة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي.

وقال رسول في بيان "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وفاة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي"، مبينا ان "الحالة الصحية للواء مستقرة بعد أن أجريت له عملية تداخل طبي".

واضاف ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع الحالة الصحية للواء التميمي"، داعيا "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصرا".