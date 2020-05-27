الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق: تسجيل ٢٨٧ اصابة

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مبينة انها سجلت 287 اصابة بالفايروس.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم فحص (٧٠١٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٠٦٣٨١)".

واضافت انها "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٨٧) إصابة في العراق منها ٧٦ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط.

جغرافيا موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٨١

بغداد/ الكرخ: ١١١

مدينة الطب: ٦٥

النجف: ٥

البصرة: ٣

السليمانية: ١

اربيل: ٢

كربلاء: ٣

كركوك: ٣

واسط: ٤

ديالى: ٤

الديوانية: ١

ميسان: ١

ذي قار: ١

صلاح الدين: ٢

- الشفاء: ٥٢ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢٤

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ٧

البصرة: ٥

ميسان: ٢

ديالى : ١٠

انبار: ٢

الوفيات : ٦ حالات

حالتين في بغداد/ الرصافة

حالتين في بغداد/ الكرخ

حالتين في مدينة الطب

مجموع الإصابات : ٥١٣٥

مجموع حالات الشفاء: ٢٩٠٤

الراقدين الكلي: ٢٠٥٦

الراقدين في العناية المركزة: ٤١

مجموع الوفيات: ١٧٥