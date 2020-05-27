اعلن المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، الثلاثاء، عن مقتل اربعة ارهابيين بينهم "ابو صهيب" في بغداد، مبينا ان ذلك تم بتوجيه ومتابعة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال رسول في بيان انه "تم تنفيذ واجب مشترك من قبل قيادة عمليات بغداد والاجهزة الأمنية ضمن قاطع الفوج الرابع لواء ٥٥ الفرقة ١٧ في منطقة العناز جنوب غرب العاصمة بغداد".

واضاف انه "نتج عن ذلك قتل أربعة إرهابيين بينهم المدعو ابو صهيب".