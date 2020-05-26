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رئيس كتلة بدر النيابية :اميركا اليوم أضعف وقرار اخراجها من العراق كسرها


قال رئيس كتلة بدر النيابية حسن شاكر الكعبي انه لا يجب اطلاق الاحكام والتقييمات حول رئيس الحكومة الجديد لكن المناخ السياسي العام جيد لحد الآن، مضيفا ان هناك 6 اسماء تم طرحها لملئ الوزارات الشاغرة ويتم دراستها حاليا والتحقق من تاريخها ونزاهتها .

العالم _ برامج

وعبر برنامج "ضيف وحوار" على شاشة العالم تحدث الكعبي عن أن اسم فؤاد الحسين المطروح لوزارة الخارجية يلقى معارضات في المشهد العراقي ومن الصعب تمريره للحصول على وزارة وان الكثير من النواب العراقيين لن يصوتوا له غالبا .

واضاف الكعبي ايضا انه من الضروري دراسة الانتخابات القادمة لتحقيق النزاهة وعدم الوقوع في الاخطاء كالانتخابات السابقة ،مضيفا ان الحشد الشعبي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة الامنية العراقية وتم تشكيله بفتوى المرجعية وهو من القوى العسكرية الكبيرة في المنطقة ،مشيدا بدوره بكسر شوكة داعش.

وأكد الكعبي على ان الحكومة العراقية والبرلمان لهما الدور الاساسي في العراق وان اميركا غير قادرة على حماية اي شخصية عراقية في حال اراد الشعب استجواب احد ،فقوة الشعب اكبر من قدرة الاميركان وتدخلاتهم وان الهدوء الحاصل في العراق أمنيا له علاقة بعدة ملفات اهمها انشغال اميركا بأزمة كورونا ،ووحدة الشعب العراقي بوجه ممارسات اميركا في السنوات الماضية ،مؤكدا ان اميركا اليوم اضعف من السابق فقرار اخراجها من العراق كان شعبيا وقد كسر ظهرها.

وتحدث الكعبي ايضا عن أن التماسك بين الجيش والامن والحشد هو مصدر قوة العراق ولا بد على رئيس الحكومة دعم الحشد فهو يفتقر للامكانيات والاستحقاقات ،مضيفا أن ما هزم الدواعش هو عقيدة الحشد الشعبي اولا وليس السلاح ،وان اميركا لن تترك العراق لشأنه حتى بدون وجود الحشد .

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