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من هو الارهابي معتز الجبوري الذي قتل من قبل جهاز مكافحة الارهاب ؟


أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الثلاثاء (26 أيار 2020)، قتل ’’والي العراق’’ في تنظيم داعش، والذي يعد أحد أبرز معاوني زعيم تنظيم داعش الارهابي

وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت، عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن الجبوري، إلى جانب قياديين اثنين آخرين بالتنظيم.

والارهابي معتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري، ويعرف أيضا باسم حجي تيسير، هو قيادي بارز في داعش الارهابي وعضو قديم في المنظمة التي سبقت داعش وهي تنظيم القاعدة في العراق.

أشرف الارهابي الجبوري على صنع القنابل لأنشطة داعش الإرهابية والتمرد.

ظهر اسم الارهابي معتز الجبوري واضحاً عند الإعلان عن المكافأة، إلى أن الولايات المتحدة لم تدرج صورته التي بدت مفقودة، إلى جانب صورتي المطلوبين الآخرين.

وإلى جانب الجبوري، وضعت الخارجية الامريكية اسم أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، والذي يعرف ايضاً باسم حجي عبد الله، هو أحد كبار قادة داعش. وكان باحثا دينيا في تنظيم القاعدة بالعراق، وارتفع بثبات في الصفوف ليتولى دورا قياديا كبيرا في داعش.

وساعد حجي عبد الله بصفته واحدا من أكبر الأيدولوجيين في داعش، على قيادة وتبرير اختطاف أفراد من الأقلية الدينية الأيزيدية وذبحهم في شمال غرب العراق، ويعتقد أنه يشرف على بعض العمليات الإرهابية العالمية للجماعة.

واعتبرت واشنطن (المولى) "خليفة محتمل" لزعيم داعش الارهابي المقبور أبو بكر البغدادي، وفقا لما نشر عبر موقع برنامج المكافآت التابع للخارجية الأمريكية.

أما المطلوب الثالث، فهو الارهابي سامي جاسم محمد الجبوري، ويعرف أيضا باسم حجي حميد، هو قيادي بارز في تنظيم داعش، وعضو قديم في تنظيم القاعدة في العراق. وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات داعش الإرهابية.

وشغل الارهابي سامي الجبوري منصب "نائب" داعش في جنوب الموصل في عام 2014، كما شغل منصب "وزير مالية" داعش، حيث أشرف على عمليات التنظيم المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد اعلن في وقت سابق من اليوم، قتل ما يسمى بـ ’’والي العراق’’ في تنظيم داعش الارهابي، المطلوب للقضاء العراق معتز الجبوري.

قبل ذلك، نشرت صفحة جهاز مكافحة الإرهاب على موقع فيسبوك: "ترقبوا بعد قليل اخر فعاليات ابطال جهاز مكافحة الارهاب في حصد رؤوس ارهابي عصابات داعش".

وجاء في بيان لاحق للجهاز: "يستمر ابطالكم في جهاز مكافحة الارهاب بملاحقة بقايا داعش الارهابي اينما وجدوا ولن نكل عن حصد رؤوسهم العفنة واحدا تلو والاخر بعد ان وضع ابطالنا خطط استخبارية دقيقة واستخدام التقنيات الفنية الحديثة التي يمتاز بها عمل جهاز مكافحة الارهاب الاستخباري".

وتابع، أنه "بعد المعلومات التي قدمها الجهاز والتي ادت الى مقتل الارهابي المجرم ابو بكر البغدادي الى ما قام به ابطالنا من جهد في متابعة واعتقال المجرم الارهابي عبد الناصر قرداش نعلن لشعبنا العظيم اليوم عن مقتل الارهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الارهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات هذا الارهابي الخطير وتنقله الدائم داخل وخارج العراق".

وأشار الجهاز إلى "استهدافه (الجبوري) بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب".

ونبه إلى ان الارهابي الجبوري "لديه اكثر من جواز سفر وهوية للتنقل ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة".

واختتم بالقول: "عهدا منا جهاز مكافحة الارهاب رئيسا وقادة ومنتسبين ان نستمر في ملاحقة بقايا ارهابي داعش وسوف نضيق الارض عليهم بما رحبت والله أكبر عاش العراق وشعبه العظيم وقواتنا الامنية البطلة".

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