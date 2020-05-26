وزير الداخلية يصل إلى بابل ويعقد اجتماعاً في مقر شرطة المحافظة

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الثلاثاء (26 أيار 2020)، إلى محافظة بابل برفقة وكلائه لتفقد الوضع الأمني في المحافظة.

وذكر إعلام الوزارة في بيان مقتضب أن "وزير الداخلية وصل محافظة بابل/ مدينة الحلة برفقة وكلائه لتفقد الوضع الامني في المحافظة".

وأضاف البيان، أن "الغانمي وحال وصوله عقد اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة شرطة بابل، وبحضور المحافظ حسن منديل، ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا، وقائد الشرطة، ومدراء كافة الاقسام العاملة لوزارة الداخلية في محافظة بابل".