وزير الصحة يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا في العراق ويؤكد رفع قدرته على الفحص

كشف وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، الثلاثاء (26 أيار 2020)، سبب ارتفاع إصابات فايروس كورونا المستجد في العراق، فيما أعلن تخصيص 750 مليون دينار لمحافظة ديالى.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة ديالى، إنه "تم الاتفاق على بناء 3 مستشفيات سريعة الانجاز في مناطق مندلي، وبني سعد، وبلدروز"، مؤكداً "إسناد ديالى بالمبالغ والمستلزمات لمركز الامراض السرطانية، وتوفير مبالع للمحاجر لمواجهة كورونا".

وأشار إلى "إنجاز 20 مختبراً متخصصاً، من ضمنها مختبر صحة ديالى، وجميعها تعمل في مجال فحص المصابين بفيروس كورونا المستجد".

ولفت إلى أن "عدد الفحوصات اليومية ارتفع من 100 إلى 7 آلاف فحص يومياً، وهذا انجاز بالنسبة للعراق"، مشيراً إلى أن "الفحوصات الكثيرة بدأت بالكشف عن الإصابات النائمة".

وبين التميمي، أن "هناك تشويش بالرأي العام، فقرار حظر التجوال لا يعود لوزارة لصحة، لكون الوزارة معنية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والنصح".

وبحسب آخر إحصائية للفيروس في العراق، فإن عدد الإصابات الكلي وصل إلى 4632 حالة إصابة، بعد بيان وزارة الصحة أمس الاثنين، الذي اُعلن فيه تسجيل 163 إصابة جديدة و3 وفيات ناجمة عن الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق انه "تم فحص (5762) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم (الاثنين)، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (194447)".

واضاف البيان أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (الاثنين) سجلت (163) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 23، بغداد/ الكرخ: 91، مدينة الطب: 2، النجف: 2، البصرة: 3، السليمانية: 10، اربيل: 3، بابل: 1، كربلاء: 1، الديوانية: 4، ذي قار: 1، نينوى:22".

واضاف البيان أن "حالات الشفاء بلغت 73 حالة ، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 30، بغداد / الكرخ: 2، مدينة الطب: 18، البصرة: 17، كربلاء:2، واسط:2، بابل:1، المثنى :1".

وتابع أن " الوفيات لهذا اليوم كانت بواقع 3 حالات في بغداد/ الرصافة، ليصبح مجموع الإصابات: 4632، ومجموع حالات الشفاء: 2811،ومجموع الراقدين الكلي: 1658"، مشيرا إلى أن "مجموع الوفيات الكلي بلغ 163 حالة".