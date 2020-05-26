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رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب السابق منتقدا تصريحات السفير العراقي في السعودية: كافي عاد!


انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب السابق عبد الباري زيباري،، تصريحات السفير العراقي في السعودية قحطان طه والتي زعم فيها أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “نشر الاعتدال”.

وقال زيباري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”  إن “التصريح الأخير للسفير العراقي في السعودية حول أداء المملكة مخالف للعرف الدبلوماسي إلا اذا كان بتوجيه من وزاره الخارجية العراقية”.

وأضاف، أن “ما ينطق به السفير يؤخذ كموقف لوزاره الخارجية التي تمارس دور تنفيذ سياسة الخارجية للحكومة”، مؤكدا أنه “بهذا لايجوز للسفير أن يعبر عن رأيه الخاص في الاعلام”.

واختم زيباري وهو عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني تغريدته بالقول: “كافي عاد”.

وكان السفير العراقي في السعودية ادلى، امس، بتصريحات مثيرة للجدل لصحيفة الرياض قال فيها ان محمد بن سلمان “نشر الاعتدال وأعطى للمرأة حقوقها”

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