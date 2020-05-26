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مطالبات بمحاسبة امرأة "تجاوزت لفظياً" على عناصر أمنية في بغداد


دعا مواطنون، الجهات المختصة إلى محاسبة امرأة "تجاوزت لفظياً" على عناصر إحدى نقاط التفتيش في العاصمة بغداد، بسبب منعها من العبور تطبيقاً لقرار حظر التجول.

وقال المواطن أحمد الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه شاهد "مقطع فيديو يظهر قيام امرأة تستقل سيارة، بالتجاوز اللفظي على قوة أمنية أثناء قيامها بواجبها بتطبيق حظر التجوال الوقائي في إحدى سيطرات العاصمة بغداد"، مطالباً بـ"محاسبتها قانونياً".

من جانبه، تساءل المواطن محمد علي قائلاً: "هل هذا جزاء القوات الأمنية التي يواصل عناصرها الليل بالنهار من أجل حمايتنا"، داعياً الجهات المختصة إلى "محاسبة تلك المرأة لتكون عبرة للآخرين".

 

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