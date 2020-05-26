نائب بالفتح: علينا البدء بإقالة صالح قبل الحلبوسي

اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي, المطالبة الفردية بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يجب ان يسبقه اقالة رئيس الجمهورية برهم صالح أولا, مشيرا الى التغيير الشامل يجب ان يكون برؤية سياسية كاملة.

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان ” المطالبة الفردية بتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يجب ان تكون يرؤية سياسية جامعة”، معربا عن اعتقاده بأن “الرؤية متوفرة اذا ما تم الاتفاق عليها”.

وأضاف انه “من المفروض ان نبدأ برئيس الجمهورية والمطالبة باقالته لكوننا نملك من الأدلة على خروقاته للدستور ووجود دعاوى ضده لدى المحاكم”, مشيرا الى ان “التغيير يجب ان يكون شاملا وتوفر رؤية سياسية جامعة دون رؤية فردية لكتلة ما”.

وكان النائب المستقل باسم الخشان أكد في تصريح سابق ، أن تحالف الفتح سيكون أكثر الكتل السياسية جدية بإقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.