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قائد القوات البرية الجديد يباشر مهام عمله رسمياً


أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، مباشرة اللواء الركن قاسم محمد صالح مهام عمله قائداً للقوات البرية.

وقالت الوزارة في بيان إن "قائد القوات البرية اللواء الركن قاسم محمد صالح باشر بمهام عملة رسمياً قائداً للقوات البرية، واستمع فور وصوله إلى إيجاز مفصل حول أهم المهام والواجبات التي تضطلع بها قيادة القوات البرية ودورها في عمليه القيادة والسيطرة على قيادات العمليات والفرق والوحدات المرتبطة بها من قبل مدراء هيئات وأقسام القيادة، وحث الجميع على العمل المستمر وبذل المزيد من الجهود وتقديم ما يخدم المؤسسة العسكرية".

وأضاف البيان، أن "القائد قام بجولة تفقدية شملت كافة مرافق القيادة من هيئات وأقسام وشعب ووحدات مرتبطة بها، وعقد مؤتمراً في نهاية الجولة التفقدية لهيئات وأقسام وشعب القيادة جرى خلاله التأكيد على الضبط العسكري وفق السياقات الصحيحة وأهمية الاهتمام بالقيافة العسكرية الموحدة ومتابعة المراتب والموظفين من ناحية الضبط العسكري والالتزام بالتوقيتات والتأكيد على دور المفتش العسكري للقيادة بنقل الواقع الفعلي والدقيق للوحدات وتقييمها بشكل يضمن معالجة الأخطاء والوصول بالقيادات والوحدات الى مستوى الطموح".

 

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر، الاثنين (18 ايار 2020)، أمراً بتعيين اللواء الركن قاسم محمد صالح قائداً للقوات البرية.

 

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