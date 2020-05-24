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صحة كربلاء تكشف تفاصيل الاصابات ال18 المسجلة في المحافظة اليوم


كشفت دائرة صحة كربلاء، الاحد، تفاصيل الاصابات بفيروس كورونا ال18 المسجلة في المحافظة اليوم.

وقالت الدائرة، في بيان ، “سجَلت دائرة صحة كربلاء اليوم، ( 18 ) إصابة جديدة بفيروس كُورونا بعد التأكد منها مُختبرياَ ، ليرتفع إجمالي الإصابات المُسَجلة في المحافظة الى ( 153 ) حالة ، بضمنها ( 8 ) حالات وفاة ، وشِفاء ( 118 ) حالة “.

وذكر المُتحدث الإعلامي للدائرة ، سليم كاظم ، في بيان ، إنه ” وفقاً لما ورد في بيان وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ، والذي أكد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس الوبائي بكربلاء ” ، فإن ” الإصابات المُشار إليها ، كانت لمُصابين ( 13 ذكور و5 أُناث ) ، تراوحت أعمارهم بين ( 6 سنوات – 65 عاماَ ) ، وبواقع ( 12 ) مُلامساَ من عائلة واحدة ، و( 3 ) من الملاكات الطبية والصحية أثناء تأدية واجبهم الوظيفي ، و( 3 ) مُلامسين لحالات مؤكدة سابقاَ “.

ولفت، الى إن ” الإصابات الجديدة ، تم إكتشافها من خلال الرصد الوبائي الفعال لأماكن الحجر الصحي ، والمناطق التي ظهرت فيها الإصابات “، مُبيناً إنها ” مَوزعَة في مناطق ( الإبراهيمية ، الإسكان ، گنطرة السلام ، القزوينية ، العامرية ، الحسينية ، حي الحر ، حي الغدير ) “.

وأكد كاظم، إنه ” تم إتخاذ الإجراءات الصحية الخاصة بهم ونقلهم إلى ردهة الحُميات ، ونقل الملامسين له إلى الحجر الصحي في المكان المخصص لهم ” ، مشيراً، الى أن ” الجهات الصحية المُختصة في الدائرة ، أرسلت اليوم الأحد ، ( 103 ) نمُوذج للفحص المختبري ( pcr ) ، وعيَنة للفحص السريع ( rapid test ) ، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها “.

وجدَد كاظم، دعوة الدائرة للمُواطنين إلى ” ضرورة التقيد بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية ، وتطبيق تعليمات الوقاية الصحية ، لضمان سلامتكم من الإصابة بالفيروس الوبائي ” .

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