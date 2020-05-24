صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بفايروس كورونا

اعلنت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الاحد، عن التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا والتي بلغت 63.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، عن تسجيل 197 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق بينها 63 في الكرخ.
وأدناه تفاصيل الاصابات:
-السيدية/محلة٨٢١
- الخضراء/محلة/ ٦٣٥
- الشالجية الزراعي محلة ٤٠٥
- الغزالية/ محلة٦٥٧
- المنصور/محلة ٦١٣و٦١٥
- الكاظمية/محلة٤٢٣و٤٢١
- حي الجهاد /محلة٨٩١
- العطيفية/محلة ٤٠٩
-الحرية/ محلة٤٢٤و٤١٨
- حي الجوادين /محلة٦٢٠
-حي الاندلس/محلة٦١٧و٦١١
- الوشاش/محلة٦١٥
- حي الاعلام/محلة٨٥٥
- السويب/محلة٨٧١
-العامرية/محلة٦٣٤و٦٣٦
- الحارثية/محلة٢١١
- الشعلة الاولى/محلة٤٤٨
- التاجي/ابو عظام/قرية رشيد اليوسف
- ابو غريب/قرية الذهب الابيض/قرب جامع الامام علي
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