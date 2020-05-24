الصحة تعلن تسجيل 197 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن تسجيل 197 اصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم فحص (٦٥٠٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (١٨٨٦٨٥)".

وأضافت أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجّلت لهذا اليوم (١٩٧) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٧١

بغداد/ الكرخ: ٦٣

مدينة الطب: ٦

البصرة: ٥

السليمانية: ٨

اربيل: ٨

دهوك: ٦

ديالى: ١

كربلاء: ١٨

الديوانية: ٣

ميسان: ١

بابل: ١

ذي قار: ٤

صلاح الدين: ٢

وأوضحت أن "حالات الشفاء بلغت ١٥٣ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢١

بغداد / الكرخ: ١٦

البصرة: ٧٧

ميسان: ١٧

واسط: ٤

السليمانية: ١٧

اربيل: ١

وأكدت الوزارة، أن "الوفيات بلغت ٨ حالات موزعة كالتالي:

حالتين في بغداد/ الرصافة

حالتين في بغداد/ الكرخ

٣ حالات في مدينة الطب

حالة واحدة في واسط

وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ ٤٤٦٩، ومجموع حالات الشفاء ٢٧٣٨، فيما بلغ مجموع الراقدين الكلي ١٥٧١، ومجموع الوفيات ١٦٠".