القوات المشتركة تنهي عملية واسعة بتحقيق أهدافها شمال غرب تكريت

انهت قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاحد ، عملية واسعة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي شمال غرب تكريت.

وذكر اعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللوائين ٣٥ و47 بالحشد الشعبي وقيادتي عمليات صلاح الدين للحشد والجيش وقوات سوات بإسناد الكتيبة الرابعة لمقاومة الدروع للحشد وطيران الجيش باشرت، صباح اليوم، بتنفيذ عملية شمال غرب تكريت للقضاء على فلول داعش".

وأضاف البيان، ان العملية انتهت بتحقيق كامل أهدافها، إذ أسفرت عن تطهير عدد من المناطق والعثور على مواد متفجرة ولوجستية تم إتلافها بشكل آمن".