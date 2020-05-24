ابطال مفعول عجلة مفخخة بحملة دهم جنوبي الفلوجة

أعلن مدير شرطة قضاء الفلوجة العميد جمال الجميلي ، الاحد، ابطال مفعول عجلة مفخخة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية جنوبي المدينة.

وقال الجميلي في حديث صحفي إن “قوة امنية من قيادة شرطة الانبار شرعت بعملية امنية على خلفية ورود معلومات استخباراتية بوجود عجلة مفخخة من مخلفات عصابات داعش الاجرامية في احدى بنايات مناطق جنوبي مدينة الفلوجة “.

واضاف ان “القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على العجلة المفخخة وابطال مفعولها بالتعاون مع بقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى دون وقوع أي إصابات بصنوفها”،

مشيرا الى أن “القوات اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مكان الحادث فيما قامت فرقة معالجة المتفجرات بابطال مفعول العجلة المفخخة”.