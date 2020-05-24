الحشد الشعبي يعلن اعتقال اثنين من كبار ارهابي داعش شرقي الفلوجة

أعلن معاون امر لواء 27 للحشد الشعبي ابو حيدر الطليباوي، الاحد، اعتقال اثنين من كبار عناصر داعش الاجرامية بعملية دهم وتفتيش شرقي مدينة الفلوجة .

وقال الطليباوي في حديث صحفي، إن “قوة من لواء 27 للحشد الشعبي شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت مناطق جزيرة ومنطقة السدة والضابطية باتجاه حزام بغداد شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من اعتقال اثنين من كبار عناصر عصابات داعش الاجرامية “.

واضاف ان “المعتقلين متورطين بعمليات استهداف القوات الامنية والمدنيين ابان سيطرت عناصر داعش الاجرامي على المناطق المستهدفة ومسؤولين ايضا عن عمليات مهاجمة القوات الأمنية”.

وأوضح، أن “القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية قيادات وعناصر داعش الاجرامي”