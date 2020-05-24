النجف: السماح بفتح المساجد في الأحياء السكنية فقط بعد العيد

وجه رئيس خلية الازمة محافظ النجف لؤي الياسري، الأحد، بفتح الجوامع والمساجد في الأحياء السكنية وفق الضوابط الصحية بعد عيد الفطر.

وقال الياسري في بيان إنه "وجه الجهات المعنية الصحية والامنية السماح بفتح الجوامع والمساجد ضمن الاحياء السكنية فقط كمرحلة أولى، بعد انتهاء عيد الفطرالمبارك".

وأشار إلى "ضرورة التقيد التام بالإجراءات الصحية للمصلين ومراعاة المسافة الصحية في ما بينهم اثناء أداء الصلاة بمسافة متر واحد من جميع الجهات فضلا عن ارتداء الكفوف والكمامات".