الإعلام الرقمي: حساب عراقي مزيف على تويتر يخدع مسؤولاً أميركياً

أبدى مركز الإعلام الرقمي، الأحد، استغرابه من قيام مسؤول أميركي بالتعليق واقتباس تغريدة لحساب "مزور" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وذكر المركز في بيان ، أن "بريت ماكغورك، وهو المسؤول الأميركي السابق الذي كان يشغل منصب المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة داعش، اقتبس تغريدة من حساب مزيف يدعي انه يعود لوزير المالية الدكتور علي علاوي، وقام بالتعليق عليها باللغة الانكليزية".

وأوضح، أن "هذا الحساب الذي تم إنشاؤه في شهر ايار الحالي، خدع الكثير من المستخدمين والذي تفاعلوا معه وعلقوا على تغريداته برغم إصدار وزارة المالية بياناً تنفي فيه عائدية الحساب للوزير، وكان من ضمن المتابعين لهذا الحساب نواب في البرلمان العراقي وسفراء عراقيون في أوروبا ومسؤولون حكوميون وإعلاميون عرب وأجانب".

وشدد مركز الاعلام الرقمي على "أهمية معرفة مصداقية الحسابات على تويتر، وعدم التفاعل مع أي حساب حكومي من غير التأكد من أنه رسمي ويمثل فعليا الجهة التي يتحدث باسمها".