النائب حنين القدو : جهات خارجية دعمت داعش لضرب أبراج الكهرباء وحرق المحاصيل

اتهم النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، الأحد، جهات خارجية بالوقف خلف عمليات التخريب التي تقوم بها عصابات داعش الإرهابية عبر استهداف أبراج الطاقة الكهربائية وحرق المحاصيل الزراعية.

وقال القدو في تصريح صحفي إن “جهات خارجية لا يروق لها استقرار العراق دعمت عصابات داعش الإرهابية للقيام باستهداف أبراج الطاقة الكهربائية وحرق محصول الحنطة”، لافتا إلى إن “الهدف من ذلك هو ضرب الاقتصاد العراقي وجعل العراق سوقا للبضائع المستوردة”.

وأضاف أن “اغلب الحرائق في المحافظات الغربية والشمالية من البلاد لم تنشب بشكل عرضي إنما بفعل فاعل”، مبينا أن “ القوات الأمنية يقع على عاتقها حماية المحاصيل الزراعية في تلك المناطق الى حين انتهاء موسم الحصاد”.

وكان القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني كشف في تصريح سابق عن قيام قوات الحشد الشعبي بانقاذ اكثر من 5 الاف دونم من حقول الحنطة من الحرائق من خلال كمائن الليل في ديالى.