الحشد الشعبي: قطعنا الطريق امام داعش بعد توجهه لاحراق حقول الحنطة في كركوك

اكد مسؤول محور الشمال في قوات الحشد الشعبي علي الحسيني، السبت، قطع الطريق امام داعش في احراق اكثر من 300 الف دونم من الحنطة.

وقال الحسيني في حديث صحفي ان “ الحشد الشعبي يحمل رسالة وطنية وهو لايقاتل داعش الارهابي فقط بل يسعى الى حماية مصادر رزق الاهالي ومواجهة اي تهديدات تمس حياتهم في كل المجالات”.

واضاف الحسيني،ان” الحشد الشعبي تلقى تعليمات واضحة خلال الايام الماضية بدعم حملات الحصاد لحقول الحنطة ضمن مواقع مسؤولياته وتسير دوريات راجلة ومتحركة لاعطاء رسائل طمانة للاهالي في كل المناطق مؤكدا بان ما قام به الحشد قطع الطريق امام داعش في احراق اكثر من 300 الف دونم من حقول الحنطة كانت ستكون هدف للتنظيم لو لم يكن الحشد موجود في الميدان”.

واشار الحسيني الى ان” الحشد سيبقى في حالى تاهب على مدار الساعة في حقول الحنطة ضمن قواطع مسؤوليااته لحين الانتهاء من موسم الحصاد مؤكدا بان الحشد دفع دماء زكية وهو يحمي حقول الحنطة من رصاص وعبوات داعش الارهابي”.

وكانت عدة محافظات ومنها كركوك شهدت مؤخرا سلسلة حرائق في حقول الحنطة يقف رواءها داعش الارهابي.