قائد عمليات كربلاء: نقوم بعمليات استباقية متواصلة في جرف النصر

أكد قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، السبت، ان القوات الامنية المشتركة نفذت عدة عمليات استباقية في مناطق الصحراء وجرف النصر.

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي إن “القوات الامنية بمختلف صنوفها نفذت عدة عمليات استباقية في صحراء كربلاء بالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار لملاحقة فلول الارهاب وتأمين المحافظة وحدودها من المخاطر الإرهابية”.

واضاف أن “عملية امنية نفذت في مناطق شمال كربلاء بالتنسيق مع القوات المتواجدة في جرف النصر وعثرت على مضافة للارهابين وعدد من الاعتدة والاسلحة”.