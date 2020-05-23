نائب تبين أسباب تحركات البرلمان بعزل الحلبوسي

بينت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق إبراهيم، السبت، الأسباب الحقيقية وراء تحركات أعضاء مجلس النواب لعزل رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما أوضحت أن أداء المجلس ليس في المستوى المطلوب.

وقالت إبراهيم في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب لم يتخذ إجراءات حقيقية وجدية بشأن الأزمة المالية والصحية التي تمر بها البلاد”، لافتة إلى إن “الحلبوسي يتحمل مسؤولية تراجع أداء المجلس وعدم انعقاد الجلسات”.

وأضافت أن “مجلس النواب اخفق في إدارة الأزمة الراهنة وتغييب دوره بسبب الحلبوسي”، مبينة أن “هذه الأسباب هي من دفعت عدد كبير من النواب لجمع تواقيع لعزل الحلبوسي”.

وبينت أن “أداء مجلس النواب في الوقت الحالي ليس في المستوى المطلوب إطلاقا”.

و حمل النائب عن ائتلاف النصر جمال المحمداوي , اول امس الخميس, رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية تعطيل عمل مجلس النواب, مشيرا الى ان 163 نائبا قدموا طلبا للحلبوسي باستمرار عقد جلسات المجلس الا انه “تغافل عنها عمدا”.