مدير صحة النجف: 10 ايام والمحافظة تخلو من كورونا وعادت لهذا السبب!

عزت مديرية صحة محافظة النجف، السبت، عودة ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة إلى عدم مراعاة الضوابط الصحية.

وذكر مدير الدائرة رضوان الكندي في بيان،، (23 ايار 2020)، إنه "مع حلول عيد الفطر المبارك وتزامنا مع ازمة صحية عالمية اجد لزاما علي أن اصارحكم واقول لكم..

لقد عمل اخوانكم في صحة النجف الاشرف عملا بطوليا وكان طموحنا ان نصل الى هذه الايام ومدينتنا الحبيبة خالية من الاصابات ونجحنا في ذلك الى حد بعيد وبقيت المحافظة اكثر من عشرة ايام دون اصابات".

واضاف الكندي "الا ان عدم مراعاة البعض للضوابط الصحية ادى الى ظهور الاصابات من جديد ، واليوم ومع حلول عيد الفطر المبارك وما يحدث فيه من تزاور وتبادل للتهاني فما يهمنا جدا هو منع تسجيل اصابات اكثر وهذا يتم من خلال تعاونكم والتزامكم بالاجراءات والتوجيهات الصحية وفي مقدمتها عدم التزاور وما يترتب عليه من ممارسات اجتماعية".

واشار الكندي الى انه "يعز علينا ان نقول لكم هذا ولكن واجبنا ومسؤوليتنا تحتم علينا ان نسمي الاشياء بأسمائها ولا نجامل على حساب صحتكم وعلينا جميعا ان نحافظ على عوائلنا بإجراءات وقائية يأتي في مقدمتها البقاء في بيوتكم"،

مضيفاً "كما قلنا لكم دائما سنكون معكم حتى القضاء على فايروس كورونا ولكن نريد منكم تفهم اجراءاتنا والتعاون معنا فهذا يسهل مهمتنا كثيرا، اسأل الله لكم الصحة والعافية وان شاء الله يعود عليكم العيد في ظروف افضل من هذه الظروف".