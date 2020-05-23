الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال "إرهابيين" في القائم قاتلا في سوريا

اعلنت الاستخبارات العسكرية، السبت، عن اعتقال "إرهابيين" اثنين في القائم قاتلا بدير الزور في سوريا.

وقالت الاستخبارات في بيان إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع قوة من اللواء ٣٠ ، القت القبض على اثنين من الارهابيين في منطقة العش بناحية الرمانة بقضاء القائم - الانبار".

وأضاف البيان أن الارهابيين المعتقلين "كانا قد تدربا في احد معسكرات داعش في البو كمال وقاتلا في دير الزور بسوريا واصيب احدهم فيها، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".