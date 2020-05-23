القبض على أربعة متاجرين بالمواد المخدرة في ذي قار

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، السبت، عن إلقاء القبض على أربعة متاجرين بالمواد المخدرة في المحافظة.
وذكرت المديرية في بيان ان "مديرية مكافحة إجرام ذي قار/ شعبة مكافحة إجرام سوق الشيوخ وبناءً على معلومات دقيقة تمكنت من القبض على أربعة متاجرين بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهم أقراص مخدرة نوع كبتاجون وآلات جارحة و اجهزة هواتف ذكية و مبالغ مالية".
وأضافت أنه "تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتم توقيفهم استنادا لإحكام المادة ( 28 ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".
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