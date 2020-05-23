الغانمي من كركوك: العمل الأمني لا مجاملة فيه ومن يغرد خارج السرب لا مكان له

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، أن العمل الأمني لا مجاملة فيه، فيما شدد على أن من يغرد خارج السرب لا مكان له.



وقال الغانمي في بيان إن " الولاء للمهنة وليس للتسيس او للطائفة او القومية"، مؤكداً أن "العمل الأمني لا مجاملة فيه ومن يغرد خارج السرب لا مكان له".

وأشار إلى "أهمية مضاعفة الجهود وعدم إعطاء فرصة للعدو"، مشدداً على "ضرورة الاخلاص للواجب ولاهالي كركوك بصورة عامة وتطبيق القانون على الجميع وعدم التحاوز على المواطن وعدم التأخير في السيطرات لاي سبب كان والعمل ضمن السياقات وتجنب الروتين القاتل".

وشدد الغانمي، على "ضرورة إعادة الثقة بين رجل الامن والمواطن"، مؤكداً أنه "يمنع منعا باتا السماح بالدخول لاي جهة مهما تكن ما لم يكن لديهم تفويض وكتاب صادر من خلال سلسلة القيادة ويجب عدم المجاملة بالعمل الامني".