محافظ نينوى ينفي استقالته من منصبه

نفى محافظ نينوى نجم الجبوري، السبت، بشكل قاطع الانباء والشائعات التي تحدثت عن تقديمه للاستقالة.

وقال الجبوري في بيان إن "المنصب هو تكليف وأمانة أساسها خدمة أهالي المحافظة".

وأشار الى ان "اهتمامه ينصب على استئناف المشاريع وتوفير فرص العمل للشباب من خلال تنفيذ أكثر من 400 مشروع على الأرض بالإضافة لتواصله مع العديد من المنظمات لغرض تفعيل عملها في المحافظة".

ولفت الجبوري، إلى "اتفاقاً جرى مع رئيس الحكومة لتخفيف شروط استلام محاصيل الفلاحين والعمل على توسيع أماكن استلام المحاصيل واستيعابها, املا ان تؤدي هذه الإجراءات الى حل العديد من المشاكل التي تعاني منها المحافظة".